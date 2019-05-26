На Украине потребуют арестовать все активы Порошенко

СЕГОДНЯ 05:51 2019-05-26T05:51:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Украинский юрист Андрей Портнов, занимавший пост заместителя главы администрации президента при Викторе Януковиче, намерен добиваться ареста всех активов экс-главы государства Петра Порошенко, перечисленных в его декларации о доходах. Об этом сообщил 25 мая в телеэфире.

"Мы считаем, что нужно переписать декларацию Порошенко прямо в ходатайство следователя об аресте всего, что "шевелится" в его декларации: банковские счета, все акции, активы, облигации госзайма, в том числе его офшорные компании, в том числе оформленные на подставных людей", - передает его слова телеканал "112 Украина".

Портнов отметил, что инициирует обращение Государственного бюро расследований Украины в суд с просьбой арестовать активы экс-президента в качестве превентивной меры по одному из уголовных дел, возбужденных в отношении Порошенко в последнее время.

Напомним, 21 мая против Порошенко было открыто дело по факту возможной государственной измены и свержении конституционного строя. Речь идет о провокациях в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

Кроме того, 22 мая в отношении экс-президента Украины и ряда должностных лиц возбудили еще одно дело по факту превышения служебных полномочий и незаконного обогащение.

ИСТОЧНИК KP.RU