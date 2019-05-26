2019-05-26T15:47:27+03:00
Политика

Министр окружающей среды Британии стал восьмым кандидатом на пост премьера

Майкл Гоув считает, что сможет довести Brexit до конца и при этом объединить страну
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министр по делам окружающей среды Великобритании Майкл ГоувМинистр по делам окружающей среды Великобритании Майкл ГоувФото: REUTERS
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Министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув заявил о намерении бороться за пост лидера правящей Консервативной партии и, соответственно, за должность премьер-министра страны. Об этом он сам рассказал журналистам утром в воскресенье, 26 мая.

"Я уверен в том, что готов объединить Консервативную партию, готов осуществить Brexit и готов вести нашу великую страну вперед, - сказал Гоув.

При этом он выразил уверенность в том, что сможет озвучить пару "конструктивных идей" по объединению страны, передает телеканал Sky News.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй лишь несколько дней назад объявила об уходе с поста главы правительства и лидера правящей партии, а на ее место уже метят восемь политиков. Сайт kp.ru писал о том, что, помимо Гоува, в кандидатах значатся бывший министр иностранных дел королевства Борис Джонсон, нынешний глава МИД Джереми Хант, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, экс-министр труда и по делам пенсий Эстер Макви, министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб и бывший председатель Палаты общин Андреа Лидсом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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