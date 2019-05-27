Трамп первым из зарубежных лидеров встретился с новым императором Японии

СЕГОДНЯ 14:01 2019-05-27T14:01:57+03:00

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Президент США Дональд Трамп встретился с новым императором Японии Нарухито в его дворце в Токио. Таким образом американский лидер стал первым высокопоставленным гостем монарха с момента его восхождения на престол.

Сайт kp.ru писал о том, что интронизация старшего сына прошлого императора Акихито состоялась 1 мая. Тогда же Япония вступила в новую эру "Рэйва".

Трамп подарил императору изготовленный вручную альт 1938 года (Нарухито очень любит игру на этом музыкальном инструменте) и фотографию с автографом композитора Аарона Копленда, передает телеканал CBS. Японская же сторона в ответ вручила политику фарфоровую вазу глубокого синего цвета, а его супруге Меланье Трамп - инкрустированную золотом деревянную шкатулку, сообщает Yomiuri.

Ожидается, что вечером в понедельник президент США примет участие в банкете от имени императора, а в последующие дни проведет саммит с премьер-министром страны Синдзо Абэ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706442" frameborder="0"></iframe> Император Нарухито: в Японии началась эра «Рейва».Новый японский император коронован на престол. Принц Нарухито стал 126-ым императором страны восходящего солнца. Трон Хризантемы является старейшей наследием монархии в мире - королевская мужская линия не прерывалась в течение четырнадцати веков. Сам Нарухито является прямым потомком первого японского императора Джиму, который правил около 660 г. н.э.

ИСТОЧНИК KP.RU