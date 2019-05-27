2019-05-27T18:14:33+03:00
Общество

В Сеть слили фрагмент фильма «Рэмбо-5» с Каннского фестиваля

Правообладатели пытаются удалить ролик, снятый на телефон [видео]
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Сильвестр Сталлоне лично приезжал на Каннский фестиваль, чтобы представить новую картину о "Рэмбо"Сильвестр Сталлоне лично приезжал на Каннский фестиваль, чтобы представить новую картину о "Рэмбо"Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Интернете появился фрагмент фильма «Рэмбо-5», записанный на Каннском фестивале. Картина была представлена на международном мероприятии и кто-то злоупотребил своим приглашением.

Правообладатели пытаются бороться с распространением ролика, но видео активно разлетается по сетям. Пока заблокировать все доступные видео не удается.

Известно, что в пятой части ветеран Джон Рэмбо в очередной раз вступает в неравный бой с бандитами. По сюжету фильма, бывший военный живет тихой и размеренной жизнью, но в один момент все рушится. Его знакомая Мария просит помощи, ее дочери угрожает опасность. Девушка отправила в Мексику на поиски отца и нажила проблем с преступным синдикатом. Приструнить бандитов и спасти жизнь девушки предстоит Сильвестру Сталлоне, пишет Ридус

Кстати, Сильвестр Сталлоне лично приезжал в на фестиваль, чтобы представить новую картину. Сопровождали его красавица-дочка и жена.

Рэмбо 5 - Трейлер .

Ранее в Сети появился трейлер нового фильма о "Терминатор: Темные судьбы". На кадрах ролика можно увидеть американскую актрису Линду Хэмилтон, известную поклонникам франшизы по роли Сары Коннор. Также в фильме принял участие и Арнольд Шварцнеггер в роли Терминатора (подробности)

Терминатор: Тёмные судьбы Официальный трейлер HD.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Российских туристов предупредили о проверках мессенджеров на китайской границе
Верховный суд Украины отклонил иск к Зеленскому, который был подан из-за роспуска Рады
Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру и кабинету министров
В Липецкой области многодетные семьи получат финансовую поддержку на строительство жилья
Бывший президент Афганистана и талибы* обсудят в Москве урегулирование ситуации в республике
Посольство США предупредило своих граждан о росте преступности на Украине
Эксперт оценил новый закон об агрегаторах такси
Гражданским пилотам могут вернуть аналог военных кафедр
Мосгорсуд признал законным продление ареста 24 морякам ВМС Украины
Посол Германии в РФ заявил, что покидает свой пост, оставаясь другом России
Производители стеклотары поддержали идею со сдачей стеклотары в магазины
В немецком городе Галле закрыли центральный вокзал из-за бомбы времен Второй мировой войны
Официальный курс евро снизился на 13,23 копейки
Депутат Госдумы сообщил о жалобах на коллекторов, которые пугают должников гробами
Медведев подписал постановление правительства об отмене внутрисетевого роуминга
В Бразилии во время тюремного бунта погибли 15 человек
Кудрин заявил, что рост ВВП России в этом году не превысит 1%
В одну из польских школ ворвался вооруженный юноша
Российский фрегат протаранил Merсedes в порту Гамбурга