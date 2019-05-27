В Сеть слили фрагмент фильма «Рэмбо-5» с Каннского фестиваля

СЕГОДНЯ 18:14 2019-05-27T18:14:33+03:00

Сильвестр Сталлоне лично приезжал на Каннский фестиваль, чтобы представить новую картину о "Рэмбо" Фото: REUTERS

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В Интернете появился фрагмент фильма «Рэмбо-5», записанный на Каннском фестивале. Картина была представлена на международном мероприятии и кто-то злоупотребил своим приглашением.

Правообладатели пытаются бороться с распространением ролика, но видео активно разлетается по сетям. Пока заблокировать все доступные видео не удается.

Известно, что в пятой части ветеран Джон Рэмбо в очередной раз вступает в неравный бой с бандитами. По сюжету фильма, бывший военный живет тихой и размеренной жизнью, но в один момент все рушится. Его знакомая Мария просит помощи, ее дочери угрожает опасность. Девушка отправила в Мексику на поиски отца и нажила проблем с преступным синдикатом. Приструнить бандитов и спасти жизнь девушки предстоит Сильвестру Сталлоне, пишет Ридус

Кстати, Сильвестр Сталлоне лично приезжал в на фестиваль, чтобы представить новую картину. Сопровождали его красавица-дочка и жена.

Рэмбо 5 - Трейлер .

Ранее в Сети появился трейлер нового фильма о "Терминатор: Темные судьбы". На кадрах ролика можно увидеть американскую актрису Линду Хэмилтон, известную поклонникам франшизы по роли Сары Коннор. Также в фильме принял участие и Арнольд Шварцнеггер в роли Терминатора (подробности)

Терминатор: Тёмные судьбы Официальный трейлер HD.

ИСТОЧНИК KP.RU