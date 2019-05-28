Парламент Абхазии перенес дату президентских выборов

СЕГОДНЯ 12:32 2019-05-28T12:32:52+03:00

Законопроект об изменениях в Конституционный закон Республики был одобрен

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Депутаты парламента Абхазии одобрили внесенный абхазским президентом Раулем Хаджимба законопроект об изменениях в Конституционный закон Республики и приняли решение перенести выборы президента республики на 25 августа.

«Решение уже прошло... Большинством голосов, 25 голосов уже приняли перенос», - сообщил во вторник, 28 мая, журналистам депутат парламента Лаша Ашуба..

Напомним, оппозиция Абазии в понедельник, 21 мая, начала протесты, требуя переноса выборов главы республики на 25 августа. На следующий день Президент Абхазии Рауль Хаджимба назвал действия оппозиционных лидеров попытками захвата власти. Однако, позже пошел на уступки и 22 мая обратился к депутатам с просьбой поддержать внесенный им в парламент законопроект об изменениях в Конституционный закон Республики, который позволяет осуществить перенос выборов главы республики.

ИСТОЧНИК KP.RU