МИД РФ потребовало освобождения задержанного косовской полицией россиянина

СЕГОДНЯ 14:09 2019-05-28T14:09:05+03:00

После задержания российский сотрудник миссии ООН находится с ранениями в больнице [видео]

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МИД РФ и посольство России в Сербии потребовало немедленного освобождения задержанного косовской полицией российского сотрудника миссии ООН по делам временной администрации в Косово (UNMIK), который по сообщению миссия ООН по делам края находится с ранениями в больнице.

«Возмущены провокацией властей Приштины в отношении российского гражданина, сотрудника МООНК Михаила Краснощекова. Требуем немедленного освобождения россиянина и привлечения к ответственности всех виновных в этом вопиющем инциденте», - говорится в заявлении российского посольства.

Ранее, администрация президента Сербии Александра Вучича передала российской дипмиссии информацию о задержанном косовской полицией гражданине России. Напомним, что незадолго до этого спецназ непризнанной республики задержал 13 сербов на севере Косово и Метохии, после чего сербский лидер приказал привести армию страны в полную боевую готовность.

Косовская полиция арестовала не менее 10 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU