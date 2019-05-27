В погранслужбе ФСБ допустили возможность повторения провокаций в Керченском проливе

СЕГОДНЯ 19:00 2019-05-27T19:00:43+03:00

В погранслужбе ФСБ не исключили повторения провокаций в Керченском проливе. ФОТО: погранслужба ФСБ России

В ведомстве отмечают, что нынешнее руководство Украины избрало курс на свертывание отношений с РФ

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Российские пограничники допускают, что Украина может повторить провокации в Керченском проливе. История, которая произошла в ноябре 2018 года, еще не закончилась. Суд признал законным продление ареста 24-м украинским морякам.

Взаимоотношение с нашими ближайшими соседями не самые простым и, как отмечают в погранслужбе ФСБ, «нынешнее украинское руководство избрало курс, направленный на свертывание сотрудничества с Россией в пограничной сфере».

Постепенно закручиваются гайки, ограничивается пропуск россиян через границы, наращивается военное присутствие в приграничных зонах.

Акватории Черного и Азовского морей особенно напряженный участок. В прошлом году самовольный проход через пролив украинского судна был пресечен. Украинские военные катера и буксир задержаны, моряки арестованы.

- Приняты дополнительные меры по обеспечению надлежащего правопорядка в акватории Азовского моря. Несмотря на некоторую стабилизацию обстановки, риски аналогичных провокаций на крымском направлении сохраняются, - сказал «Российской газете» первый заместитель директора - руководитель Пограничной службы ФСБ России, генерал армии Владимир Кулишов.

В ведомстве надеются, что в дальнейшем удастся избежать любых конфликтных ситуаций и со временем взаимоотношения наладятся.

Напомним, инцидент в Керченском проливе произошел в ноябре прошлого года. Тогда три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу в районе пролива, направляясь из Черного моря в Азовское.

Международный трибунал по морскому праву потребовал от российских властей освободить военные корабли и моряков. Тем не менее, российская сторона не приняла данное решение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/679351" frameborder="0"></iframe> Морская провокация Украины.Украина решила поиграть с Россией в морской бой?

ИСТОЧНИК KP.RU