В погранслужбе ФСБ допустили возможность повторения провокаций в Керченском проливе
Российские пограничники допускают, что Украина может повторить провокации в Керченском проливе. История, которая произошла в ноябре 2018 года, еще не закончилась. Суд признал законным продление ареста 24-м украинским морякам.
Взаимоотношение с нашими ближайшими соседями не самые простым и, как отмечают в погранслужбе ФСБ, «нынешнее украинское руководство избрало курс, направленный на свертывание сотрудничества с Россией в пограничной сфере».
Постепенно закручиваются гайки, ограничивается пропуск россиян через границы, наращивается военное присутствие в приграничных зонах.
Акватории Черного и Азовского морей особенно напряженный участок. В прошлом году самовольный проход через пролив украинского судна был пресечен. Украинские военные катера и буксир задержаны, моряки арестованы.
- Приняты дополнительные меры по обеспечению надлежащего правопорядка в акватории Азовского моря. Несмотря на некоторую стабилизацию обстановки, риски аналогичных провокаций на крымском направлении сохраняются, - сказал «Российской газете» первый заместитель директора - руководитель Пограничной службы ФСБ России, генерал армии Владимир Кулишов.
В ведомстве надеются, что в дальнейшем удастся избежать любых конфликтных ситуаций и со временем взаимоотношения наладятся.
Напомним, инцидент в Керченском проливе произошел в ноябре прошлого года. Тогда три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу в районе пролива, направляясь из Черного моря в Азовское.
Международный трибунал по морскому праву потребовал от российских властей освободить военные корабли и моряков. Тем не менее, российская сторона не приняла данное решение.
Морская провокация Украины.Украина решила поиграть с Россией в морской бой?
ИСТОЧНИК KP.RU