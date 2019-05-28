2019-05-28T23:34:57+03:00
Политика

Мэй: «Очень жаль, что мне не удалось осуществить Brexit»

Уходящий премьер Великобритании отметила, что ее преемнику нужно будет пойти на компромисс с парламентом
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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24 мая Тереза Мэй объявила об уходе с поста премьер-министра Великобритании24 мая Тереза Мэй объявила об уходе с поста премьер-министра ВеликобританииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Объявившая о своей скорой отставке премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила сожаление по поводу того, что так и не успела вывести страну из Евросоюза.

«Мне очень жаль, что мне не удалось осуществить Brexit. Теперь это будет задачей для моего преемника», - заявила она, прибыв на неформальный саммит ЕС.

Тереза Мэй отметила, что новому главе британского правительства придётся выслушивать различные точки зрения по вопросу условий выхода Соединенного Королевства из Евросоюза и найти компромиссное решение.

По ее словам, чтобы «найти способ разрешить очень сильные противоречия, которые существуют по этому вопросу, и заручиться поддержкой большинства в парламенте, как я уже говорила, понадобится компромисс». При этом она отметила, что сама считает самым лучшим из всех возможных сценариев Brexit выход Великобритании из ЕС со сделкой об условиях дальнейшего сотрудничества сторон, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 24 мая Мэй со слезами на глазах объявила, что из-за разногласий с кабмином и парламентом по вопросу выхода страны из Евросоюза приняла решение уйти в отставку. На пост премьера претендуют уже шесть британских политиков, в том числе бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

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После долгих споров с парламентом Великобритании касательно соглашения о выходе страны из ЕС премьер-министр Тереза Мэй объявила, что покинет свой пост 7 июня. Такое решение глава британского правительства приняла после консультации со своими сопартийцами (подробности).

Мэй со слезами на глазах объявляет об отставке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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