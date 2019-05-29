2019-05-29T13:50:51+03:00
Политика

МИД РФ: провокации в Косово выгодны тем, кто хочет создать санитарный кордон в отношении России

Глава российского внешнеполитического ведомства прокомментировал события в Косовска-Митровице [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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МИД РФ: провокации в Косово выгодны тем, кто хочет создать санитарный кордон в отношении РоссииМИД РФ: провокации в Косово выгодны тем, кто хочет создать санитарный кордон в отношении РоссииФото: REUTERS
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Провокации на севере Косово и Метохии, где спецназ непризнанной республики начал задержание сербских граждан, выгодны тем, кто намерен создать из Балкан санитарный кордон в отношении Москвы. Соответствующие заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, отметив, что для этого «необходимо втянуть все страны региона в НАТО».

«Насчет событий в Косовска-Митровице, такие провокации выгодно устраивать тем, кто хочет из Балкан создать санитарный кордон в отношении России», - сказал глава российского МИД на пресс-конференции по итогам переговоров с главой министерства иностранных дел Словении Миро Цераром.

Напомним, в минувший вторник, 28 мая, в Косовска-Митровице полиция начала задержание сербских граждан. Арестован был и россиянин, исполняющий свои должностные обязанности как член миссии ООН, позже он был доставлен в больницу с тяжелыми травмами головы. Президент самопровозглашенного Косово Хашим Тачи объяснил задержание тем, что дипломат пытался помешать спецоперации по борьбе с преступностью.

Косовская полиция арестовала не менее 10 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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