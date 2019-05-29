Партия Саакашвили будет бороться за места в Раде

СЕГОДНЯ 14:40 2019-05-29T14:40:41+03:00

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Бывший глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили принял решение поучаствовать в борьбе за места в Верховной Раде. Его партия "Движения новых сил" ждет возвращения помилованного лидера на Украину, чтобы принять участие в досрочных парламентских выборах назначенных на 21 июля.

"Да, мы как партия пойдем на эти выборы и будем отстаивать ту философию и те проекты, которые мы хотим осуществить как политическая сила. Участие в выборах сегодня - это не то что наше желание, это обязанность перед нашим избирателем, который ждет от нас каких-то последовательных шагов", - сообщил один из лидеров партии Давид Сакварелидзе в интервью для издания "Апостроф".

Напомним, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили недавно вернул свое гражданство. Ранее сам Саакашвили просил новоизбранного украинского президента позволить ему вернуться в страну, чтобы в суде защитить свои права и вернуть гражданство незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский вернул Михаилу Саакашвили украинское гражданство.

ИСТОЧНИК KP.RU