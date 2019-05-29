Раненного в Косово россиянина из миссии ООН переведут в Белград

СЕГОДНЯ 15:15 2019-05-29T15:15:57+03:00

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Пострадавший в ходе спецоперации сотрудник миссии ООН в Косово, россиянин Михаил Краснощеков будет переведен в больницу Белграда для дальнейшего лечения. Об этом сообщил заместитель директора больницы Косовска-Митровицы Златан Елек.

По его словам, мужчина находится в сознании, может ходить, говорить и свободно общаться. В целом его состояние оценивается как стабильное.

"Но из-за травмы головы, которую получил, перелома скуловой кости, должен быть транспортирован в Военно-медицинскую академию в Белграде. Транспорт уже обеспечен, там его ждут, все подготовлено к приему", - цитирует РИА Новости доктора.

Напомним, что во вторник, 28 мая, косово-албанский спецназ провел задержание ряда сербских граждан на севере республики под предлогом борьбы с организованной преступностью. Между правоохранителями и местными жителями произошли стычки, которые сопровождались стрельбой.

Сайт kp.ru писал о том, что среди пострадавших оказались трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, в том числе Краснощеков. Он был арестован, но позже отпущен и доставлен в больницу. Власти Косово объяснили случившееся тем, что сотрудник миссии якобы пытался помешать проведению спецоперации. Теперь они требуют лишить его иммунитета, чтобы возбудить дело.

Полиция Косово освободила россиянина Михаила Краснощекова .

ИСТОЧНИК KP.RU