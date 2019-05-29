2019-05-29T16:23:41+03:00
Политика

"Это плохо заканчивается": Саакашвили не намерен строить карьеру на Украине

Бывший губернатор Одесской области заявил, что пока не собирается становиться чиновником и ввязываться в политику
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Михаил СаакашвилиМихаил СаакашвилиФото: REUTERS
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Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что в ближайшее время не планирует строить политическую карьеру на Украине или становиться чиновником, поскольку это обычно "плохо заканчивается". Такая фраза прозвучала в аэропорту Варшавы, откуда оппозиционер собирается вылететь в Киев.

"Я очень осторожно отношусь ко всем должностям, всем предложениям, - сказал Саакашвили.

Он заверил, что пока не собирается строить карьеру на Украине, а хочет просто помочь новой "волне", которая недавно появилась в этой стране. Также политик готов помочь советом, консультацией и просто своим присутствием.

"Но я точно не стремлюсь получить какой-то кабинет или какую-то формальную функцию, потому что это плохо заканчивается. Я на себе это испытал", - цитирует ТАСС экс-президента Грузии.

Первым делом по возвращении на Украину Саакашвили намерен встретиться с друзьями и соратниками, провести время с семьей. Что касается возможной встречи с главой государства Владимиром Зеленским, то тут все зависит от самого президента, заявил политик.

Сайт kp.ru писал о том, что днем ранее Саакашвили восстановили украинское гражданство, а в эту среду выдали документы, позволяющие пересечь границу.

Президент Украины Владимир Зеленский вернул Михаилу Саакашвили украинское гражданство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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