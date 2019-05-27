Мать, бросившая ребенка в игровой комнате в ТЦ, была под наркотиками

СЕГОДНЯ 11:18 2019-05-27T11:18:37+03:00

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Столичные полицейские задержали мать, которая оставила ребенка в игровой комнате торгового центра. Женщина находилась в состоянии наркотического опьянения и не могла объяснить свой поступок.

34-летнюю «яжемать» доставили в следственный комитет, теперь ей грозит уголовная ответственность.

Все случилось в воскресенье, 26 мая. Мать оставила ребенка в игровой комнате торгового центра на Лобненской улице в Москве. Мальчик находился в игровой зоне семь часов, а потом сотрудники позвонили женщине, но оказалось, что забирать сына она не планирует. В качестве решения она предложила оставить мальчика работникам ТЦ.

Вскоре на месте была полиция и медики. Ребенка передали врачам, сейчас он находится в медицинском учреждении, а женщину объявили в розыск. На звонки она не отвечала и пыталась скрыться, но это не удалось. Дальнейшая судьба ребенка будет решаться специальными органами, сообщает телеканал «360».

Всего неделю назад в столице произошел похожий случай. В детской поликлинике Москвы гражданка Украины оставила свою двухлетнюю дочку. Уголовного наказания горе-мамаше удалось избежать. А вот родительских прав ее, скорее всего, лишат.

А зимой произошел еще один чудовищный случай. Мать оставила ребенка в парке. Она не просто забыла мальчика, а привязала его веревкой к дереву. Выжить шестилетнему мальчику удалось только потому, что он не уснул на холоде. Несмотря на морозную февральскую ночь он отделался легкой простудой.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/693611" frameborder="0"></iframe> Страх и ненависть в «Лосином острове»: история «потерявшегося мальчика».«Почувствуй то же, что собака», - за издевательство над мопсом мама надела шестилетнему сыну пакет на голову. Ребёнок бродил с ним по «Лосиному острову» целую ночь…

ИСТОЧНИК KP.RU