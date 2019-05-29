Могерини заявила о риске возвращения "темных сил прошлого" на Балканы
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что "тёмные силы прошлого" могут в любой момент вернуться на Балканский полуостров и лишь вовлечение стран региона в евроинтеграцию способно предотвратить такой исход.
"Тенденции прошлого к конфронтации, к риторике, которая не способствует сотрудничеству, или даже к жесткой конфронтации, могут в любой момент проявляться и периодически снова проявляются. Именно поэтому я говорю, что мы находимся на перекрестке", — сказала глава европейской дипломатии.
При этом, комментируя обострение конфликта между Косово и Сербией, Могерини выразила уверенность в том, что всеобъемлющее соглашение все еще может быть достигнуто, передает РИА Новости.
Сайт kp.ru писал о том, что ситуация на Балканском полуострове вновь осложнилась после того, как косовский спецназ вторгся на север соседней республики и арестовал более 20 человек, в том числе российского сотрудника миссии ООН. Позже его освободили, теперь мужчина находится в больнице.
Россиянин, сотрудник Миссии ООН доставлен в госпиталь после освобождения в Косово.
ИСТОЧНИК KP.RU