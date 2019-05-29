СЕГОДНЯ 18:13 2019-05-29T18:13:07+03:00

СК начал проверку по факту нападения на российского сотрудника миссии ООН в Косово Фото: Олег ЗОЛОТО

В Следственном комитете назвали недозволенными действия косовского спецназа по отношению к россиянину [видео]

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Недозволенные методы воздействия косовской полиции на российского сотрудника миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова грубо нарушают нормы международного права. Говорится в заявление Следственного комитета России, который начал проверку по факту нападения на российского гражданина.

«Недозволенные методы воздействия и удержание Михаила Краснощекова со стороны косовского спецназа грубо нарушают нормы международного права и цивилизованного общения», - говорится в заявлении на сайте СК.

Напомним, 28 мая, на севере Косово, спецназ начал задержание сербских граждан. Арестован был и россиянин, исполняющий свои должностные обязанности как член миссии ООН, позже он был освобожден и доставлен в больницу с тяжелыми травмами головы. Президент самопровозглашенного государства Хашим Тачи объяснил задержание тем, что дипломат пытался помешать спецоперации по борьбе с преступностью. В среду, 29 мая, главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что Приштина будет требовать снятия иммунитета, чтобы начать против него дело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/711626" frameborder="0"></iframe> Россиянин, сотрудник Миссии ООН доставлен в госпиталь после освобождения в Косово.

ИСТОЧНИК KP.RU