2019-05-29T18:13:07+03:00
Политика

СК начал проверку по факту нападения на российского сотрудника миссии ООН в Косово

В Следственном комитете назвали недозволенными действия косовского спецназа по отношению к россиянину [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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СК начал проверку по факту нападения на российского сотрудника миссии ООН в КосовоСК начал проверку по факту нападения на российского сотрудника миссии ООН в КосовоФото: Олег ЗОЛОТО
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Недозволенные методы воздействия косовской полиции на российского сотрудника миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова грубо нарушают нормы международного права. Говорится в заявление Следственного комитета России, который начал проверку по факту нападения на российского гражданина.

«Недозволенные методы воздействия и удержание Михаила Краснощекова со стороны косовского спецназа грубо нарушают нормы международного права и цивилизованного общения», - говорится в заявлении на сайте СК.

Напомним, 28 мая, на севере Косово, спецназ начал задержание сербских граждан. Арестован был и россиянин, исполняющий свои должностные обязанности как член миссии ООН, позже он был освобожден и доставлен в больницу с тяжелыми травмами головы. Президент самопровозглашенного государства Хашим Тачи объяснил задержание тем, что дипломат пытался помешать спецоперации по борьбе с преступностью. В среду, 29 мая, главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что Приштина будет требовать снятия иммунитета, чтобы начать против него дело.

Россиянин, сотрудник Миссии ООН доставлен в госпиталь после освобождения в Косово.

ИСТОЧНИК KP.RU

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