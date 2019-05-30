В WikiLeaks сообщили о переводе Ассанжа в больничное отделение тюрьмы
Состояние здоровья основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа ухудшилось за семь недель, которые он провел в лондонской тюрьме Белмарш. Как сообщила администрация проекта в официальном Twitter, австралийца переместили в больничное отделение тюрьмы.
"За семь недель в тюрьме Белмарш его состояние здоровья продолжило ухудшаться, он сильно потерял вес. Решение руководства тюрьмы перевести его в больничное отделение говорит само за себя", - говорится в заявлении. В WikiLeaks отметили, что "серьезно обеспокоены" самочувствием основателя проекта.
В заявлении также осуждается отказ шведского суда перенести дату заседания, посвященного аресту Ассанжа, в связи с состоянием его здоровья. Слушания были назначены на 3 июня.
Основатель проекта WikiLeaks Джулиан Ассанж, с 2012 года находившийся в посольстве Эквадора в Лондоне, был выдан британским властям представителями Эквадора в апреле этого года. В настоящий момент ему грозит экстрадиция в Швецию, где его обвиняют в преступлениях сексуального характера; власти США, в свою очередь, считают его виновным в сговоре с целью неправомерного доступа к компьютерной информации.
ИСТОЧНИК KP.RU