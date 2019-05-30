WikiLeaks: Ассанжа перевели в тюремную больницу

СЕГОДНЯ 08:06 2019-05-30T08:06:28+03:00

По обвинениям, предъявленным Джулиану Ассанжу властями США, ему грозит до 175 лет тюрьмы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Администрация британской тюрьмы Белмарш, где сейчас находится основатель известной громкими разоблачениями организации WikiLeaks, перевела Джулиана Ассанжа из камеры в больничное крыло, сообщают его соратники на своей странице в Twitter.

«WikiLeaks серьезно обеспокоена состоянием здоровья нашего основателя, Джулиана Ассанжа, который был переведён в медицинское отделение тюрьмы Белмарш», - говорится в сообщении.

В тексте полного заявления организации отмечается, что журналист стал намного хуже себя чувствовать и сильно похудел, а по словам его адвоката Пера Самуэльсона, Ассанж еще в прошлую пятницу был так плох, что «с ним было невозможно вести нормальную беседу».

Как писал сайт kp.ru, 1 мая суд Лондона приговорил основателя WikiLeaks к 50 неделям заключения, а пока британские власти предложили Соединенным Штатам юридически обосновать запрос на его выдачу. Следующие слушания по делу об экстрадиции Ассанжа США пройдут в магистратском суде лондонского округа Вестминстер в четверг, 30 мая.

Напомним, ранее американский Минюст заочно выдвинул против Джулиана Ассанжа обвинения еще по 17 пунктам. В частности, его обвиняют в шпионаже, публикациях секретной информации, а также в сговоре с целью компьютерного взлома. Если суд признает австралийца виновным по всем эпизодам «преступной деятельности», Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/703775" frameborder="0"></iframe> 4 предательства в жизни Ассанжа.В жизни Джулиана Ассанжа что-то явно пошло не так. Семь лет в посольстве Эквадора, теперь тюрьма, а на горизонте - смертная казнь. Но кто такой этот Ассанж? Герой? Или все-таки террорист?

ИСТОЧНИК KP.RU