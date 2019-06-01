Лидеры исламских государств выступили против стран, которые перенесли посольства в Иерусалим

СЕГОДНЯ 18:45 2019-06-01T18:45:52+03:00

Организация исламского сотрудничества заявила о том, что палестинский народ имеет право на создание независимого и суверенного государства

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Решение перенести посольство в Израили на территории Иерусалима является нарушением международного права, поэтому страны должны отказаться от такого шага. Соответствующие заявление Организация исламского сотрудничества по итогам конференции членов ОИС

«ОИС призывает государства, которые перенесли свои посольства или открыли торговые представительства в Священном городе, отказаться от этого шага, считая его серьезным нарушением международного права, преднамеренным разрушением будущего мирного процесса на Ближнем Востоке, и что он отвечает интересам радикализма и терроризма и угрожает безопасности и миру во всем мире», - говорится в итоговом документе.

Лидеры исламских государств отметили, что палестинский народ имеет право на на самоопределение и создание независимого и суверенного палестинского государства.

Напомним, в марте этого года премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ заявил о намерение последовать примеру Вашингтона и перенести свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что «настало время признать Иерусалим столицей Израиля» и перенести американское посольство в город, восточную часть которого считают своим палестинцы.

ИСТОЧНИК KP.RU