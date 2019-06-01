СЕГОДНЯ 20:14 2019-06-01T20:14:47+03:00

Суд задержал на месяц капитана судна, столкнувшегося с катером на Дунае Фото: REUTERS

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Суд в Будапеште постановил задержать на месяц капитана круизного лайнера Viking Sigyn, который столкнулся на Дунае с прогулочным катером Hableany с туристами из Республики Корея на борту.

Официальные обвинения 64-летнему гражданину Украины, как сообщает в субботу агентство Reuters, предъявлены не были. У него есть возможность выйти под залог в размере 50 тысяч долларов. В этом случае ему будет запрещено покидать город, пока дело находится на рассмотрении.

Ранее сайт kp.ru писал, что венгерская полиция задержала капитана судна, столкнувшегося с прогулочным катером на Дунае.

Напомним, в среду, 29 мая, возле здания парламента Венгрии прогулочный катер Hableany перевернулся под натиском более крупного судна Viking Sigyn. В результате ЧП погибли семь туристов. Тех, кого удалось спасти отправляли в больницу с легкими травмами и переохлаждением.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/711828" frameborder="0"></iframe> В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человек.

ИСТОЧНИК KP.RU