Президент Турции вновь заявил о нежелании отказываться от С-400

СЕГОДНЯ 10:16 2019-06-04T10:16:30+03:00

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 4 июня, вновь заявил о том, что Анкара не намерена отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. При этом Эрдоган подтвердил, что Турция готова была купить американские зенитные ракетные комплексы Patriot. Однако выгодного предложения по ним страна так и не получила.

"Мы обращались к США с предложением создать [рабочую] группу [для разрешения разногласий по поставкам], а также предлагали им продать нам Patriot. Но мы также сообщили, что условия контракта должны быть такими же хорошими, как и те, что предоставила Россия. Если так и будет, то мы сделаем шаг по направлению к Patriot. Однако со стороны США выгодного предложения так и не поступило", - приводит слова президента Турции ТАСС.

Напомним, чтобы прервать контракт России с Турцией США пригрозили Анкаре отказом в поставках истребителей F-35. Эрдоган не раз заявлял о том, что поставки С-400 дело решенное и вмешиваться в это процесс поздно.

ИСТОЧНИК KP.RU