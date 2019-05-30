Турция пообещала США разместить F-35 вне зоны покрытия С-400

СЕГОДНЯ 02:25 2019-05-30T02:25:20+03:00

В конце 2017 года Россия и Турция подписали контракт на поставки четырех дивизионов российских ЗРС С-400 «Триумф» Фото: Министерство обороны РФ

Об этом заявил посол Анкары в Вашингтоне, заверив, что на ЗРК будут работать только турецкие военные

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Турция пообещала Соединенным Штатам разместить американские многоцелевые истребители пятого поколения F-35 вне зоны действия закупленных Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

Об этом заявил турецкий посол в США Сердар Кылыч, выступая в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне, отметив, что израильские F-35 летают над Сирией, где тоже есть российские ЗРК С-400, но по этому поводу у американцев вопросов не возникает.

«Но когда заходит речь о Турции, которая пытается разместить систему противовоздушной обороны, а не систему нанесения удара, то возникают проблемы», - сказал дипломат.

Сердар Кылыч также заверил, что на российских «Триумфах» будут работать только турецкие военные, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Вашингтон давно безуспешно пытается отговорить Анкару от закупок С-400 у России. Ранее из-за того, что Анкара не согласилась отказаться от покупки российских ЗРС, Вашингтон отменил поставки оборудования для истребителей F-35 в Турцию.

Контракт на поставки четырех дивизионов российских ЗРС С-400 «Триумф» на общую сумму 2,5 миллиарда долларов Россия и Турция подписали еще в конце 2017 года. При этом Москва пошла навстречу Анкаре как в вопросах цены, так и по срокам.

Вашингтон эти планы очень обеспокоили, и Соединенные Штаты призвали Турцию отказаться от покупки наших С-400, пригрозив санкциями и другими карательными мерами. В частности, – отменой поставок истребителей F-35.

ИСТОЧНИК KP.RU