Бойко намерен обратиться в Конституционный суд Украины для отмены действия закона о языке

СЕГОДНЯ 15:25 2019-06-04T15:25:55+03:00

Лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявил, что закон не поддерживает украинский язык, а запрещает русский

Изменить размер текста: A A

Лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко сообщил, что его политическое объединение подготовило обращение в Конституционный суд Украины для отмены действия закона об исключительном использовании украинского языка в качестве единственного государственного, подписанного экс-президентом незалежной Петром Порошенко.

«Мы уже подготовили обращение в Конституционный суд. И мы добьемся, чтобы этот закон был отменен. Потому что он унижает примерно треть наших людей - граждан Украины, которые считают русский язык своим родным», - заявил Бойко в эфире телеканала "Россия-24" во вторник, 4 июня.

Политик заявил, что принятый закон направлен «не на поддержку украинского языка, а на запрет русского». «Мы об этом открыто говорили, и это наша позиция, которую мы будем отстаивать, и защищать людей, которые имеют право говорить на языке, к которому они привыкли», - заключил он.

Напомним, Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» 15 мая, незадолго до своего ухода. В свою очередь действующий украинский лидер Владимир Зеленский выступал за права русского языка в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU