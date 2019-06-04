2019-06-04T15:25:55+03:00
Политика

Бойко намерен обратиться в Конституционный суд Украины для отмены действия закона о языке

Лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявил, что закон не поддерживает украинский язык, а запрещает русский
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий БойкоЛидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий БойкоФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко сообщил, что его политическое объединение подготовило обращение в Конституционный суд Украины для отмены действия закона об исключительном использовании украинского языка в качестве единственного государственного, подписанного экс-президентом незалежной Петром Порошенко.

«Мы уже подготовили обращение в Конституционный суд. И мы добьемся, чтобы этот закон был отменен. Потому что он унижает примерно треть наших людей - граждан Украины, которые считают русский язык своим родным», - заявил Бойко в эфире телеканала "Россия-24" во вторник, 4 июня.

Политик заявил, что принятый закон направлен «не на поддержку украинского языка, а на запрет русского». «Мы об этом открыто говорили, и это наша позиция, которую мы будем отстаивать, и защищать людей, которые имеют право говорить на языке, к которому они привыкли», - заключил он.

Напомним, Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» 15 мая, незадолго до своего ухода. В свою очередь действующий украинский лидер Владимир Зеленский выступал за права русского языка в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Козак обещал урегулировать проблемы с получением паспорта РФ жителями Приднестровья
"Репрессированная" сестра Ким Чен Ына появилась на публике
Новые санкции на въезд в США в Совфеде назвали защитой от сказочных персонажей
Меркель призвала положить конец торговым конфликтам ЕС и США
Больше 20% выпускников пьют успокоительные таблетки из-за ЕГЭ
Тор из "Мстителей" приостановил карьеру ради семьи
Рада не включила в повестку дня предложенный Зеленским закон об импичменте
Ученые предположили, как могут выглядеть инопланетяне
Лопетеги официально возглавил «Севилью»
Трамп выразил уверенность в заключении торгового соглашения между США и Британией
Полицейские проверяют телецентр "Останкино" после сообщения об угрозе взрыва
Минкульт открестился от спора блогера BadComedian с издателем фильма "За гранью реальности"
Кувейт противостоит обсуждению в ООН дела Марии Лазаревой
Коробку с вещами будут вручать в вологодских роддомах
Дмитрий Медведев утвердил новую госпрограму развития села до 2025 года
Суд Испании отложил перенос праха диктатора Франко в семейный пантеон
Названы самые дешевые страны для летнего отдыха
Кремль закроют для посещения в День России
В Кремле прокомментировали назначение Кучмы представителем Киева на переговорах по Донбассу
Верховный суд РФ признал законным запрет полицейским проводить отпуск за границей
«Автомобилисты России»: ГИБДД не сможет лишить нарушителей возможности пользоваться каршерингом
Кремль: перед встречей в Нормандском формате Киеву следует сделать "домашнюю работу"
Строительство самой дорогой дороги России отложили на десять лет
Меркель поддержала строительство «Северного потока-2»
Во Внуково возвращается самолет рейса «Москва-Берлин»
Похороны убитого спецназовца Никиты Белянкина пройдут на Митинском кладбище
Правительство РФ в июне представит предложение по формату электронных паспортов
"Ювентус" начал переговоры с Полем Погба