Очередного украинского эксперта выгнали из студии за оскорбление гостей передачи

СЕГОДНЯ 02:27 2019-06-05T02:51:57+03:00

Инцидент произошел во время программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», ведущие пообещали, что Непогодин больше никогда не появится в их эфире

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В эфире телеканала «Россия 1» произошел очередной скандальный инцидент с участием приглашенного украинского эксперта, которого выгнали из студии за хамскую выходку. На сей раз «отличился» гость из Киева Всеволод Непогодин, оскорбивший оппонента во время передачи «60 минут».

В программе показали прямое включение из Донецка, начальник пресс-службы народной милиции ДНР Даниил Безсонов рассказывал о регулярных нарушениях режима прекращения огня украинскими военными. В этот момент украинский «эксперт» показал представителю народной республики неприличный жест.

«Вы что делаете? Уходите отсюда!» - тут же отреагировал ведущий программы Евгений Попов.

Однако, даже покидая студию, Непогодин продолжил оскорблять Безсонова словами и жестами. Стоит отдать должное дончанину – тот на выходку «эксперта» никак не отреагировал, речь не прерывал.

«Этот так называемый украинский эксперт, Всеволод Непогодин, более никогда не появится в нашей программе», - сказала после завершения выступления Безсонова другая ведущая шоу Ольга Скабеева.

«Исходим из того, что это неуважение к зрителям российского телевидения и жителям Донбасса», - подчеркнула она, а Попов добавил, что у людей могут быть разные мнения, но «так вести себя просто недопустимо».

Напомним, это далеко не первый скандал с участием украинских «экспертов» и «политологов». Как писал сайт kp.ru, их уже неоднократно выгоняли с разных программ на российском телевидении. Например, того же Непогодина за высказывания о Степане Бандере в прямом эфире изгнал ведущий передачи «Кто против» Владимир Соловьев.

ИСТОЧНИК KP.RU