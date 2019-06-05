Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова

СЕГОДНЯ 10:03 2019-06-05T10:03:29+03:00

Знаменитый продюсер в отделении токсикореанимации в НИИ скорой помощи им. Н. Склифосовского

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Российский продюсер Бари Алибасов находится в отделении токсикореанимации в НИИ скорой помощи им. Н. Склифосовского. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

- Состояние тяжелое, температура 36,9, - прокомментировали врачи.

Напомним, накануне Алибасов попал в больницу после того, как в своей квартире на Мерзляковском переулке выпил жидкость для очистки труб "Крот" вместо сока, перепутав стаканы. Артист получил сильный ожог пищевода и оказался в реанимации. Позже стало известно о том, что продюсера начали откачивать прямо около его дома. На подмогу к медикам выехала группа токсикологов, сообщили KP.RU собственные источники.

Спустя некоторое время в Сети появилось видео госпитализации Бари Алибасова. На кадрах предоставленного "КП" видео 71-летнего Бари Каримовича выводят из подъезда под руки. Шоумен выглядит довольно ослабевшим и медленно передвигается.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что солист группы "На-На" Владимир Политов назвал случившееся с продюсером загадкой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.kp.ru/video/embed/712899" frameborder="0"></iframe> Бари Алибасов выпил жидкость для промывки труб.

ИСТОЧНИК KP.RU