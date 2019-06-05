2019-06-05T16:15:54+03:00
Политика

Зеленский назвал бунтом отказ парламентариев рассматривать его проекты

Со дня вступления в должность президента Украины политик внес в Раду десять документов, ни один из них депутаты даже не обсудили
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Зеленский назвал бунтом отказ Рады рассматривать его законопроектыЗеленский назвал бунтом отказ Рады рассматривать его законопроектыФото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что большая часть членов Верховной Рады решила устроить бунт, именно поэтому ни один из предложенных им законопроектов так и не был рассмотрен.

"Мы за эти две недели подали в Верховную раду десять законопроектов, ничего не было принято. Ну что мы можем говорить про парламент? Это бунт большинства в парламенте, который не хочет работать", - сказал глава государства.

При этом он напомнил, что решение Конституционного суда Украины отменить наказание за незаконное обогащение чиновников противоречит законам. Команды Зеленского предложила выход из ситуации, однако депутаты отклонили и его, передает телеканал "1+1".

Сайт kp.ru писал о том, что штаб нового президента Украины вел работу над законопроектами еще до его вступления в должность. Среди них документы о расширении норм прямой демократии, снятии депутатской и президентской неприкосновенности, неприкосновенности судей и об импичменте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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