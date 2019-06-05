Зеленский назвал бунтом отказ парламентариев рассматривать его проекты
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что большая часть членов Верховной Рады решила устроить бунт, именно поэтому ни один из предложенных им законопроектов так и не был рассмотрен.
"Мы за эти две недели подали в Верховную раду десять законопроектов, ничего не было принято. Ну что мы можем говорить про парламент? Это бунт большинства в парламенте, который не хочет работать", - сказал глава государства.
При этом он напомнил, что решение Конституционного суда Украины отменить наказание за незаконное обогащение чиновников противоречит законам. Команды Зеленского предложила выход из ситуации, однако депутаты отклонили и его, передает телеканал "1+1".
Сайт kp.ru писал о том, что штаб нового президента Украины вел работу над законопроектами еще до его вступления в должность. Среди них документы о расширении норм прямой демократии, снятии депутатской и президентской неприкосновенности, неприкосновенности судей и об импичменте.
ИСТОЧНИК KP.RU
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