США отказались обучать турецких пилотов на F-35 из-за покупки российских С-400

СЕГОДНЯ 07:08 2019-06-07T07:23:06+03:00

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США прекратили принимать военных пилотов из Турции для обучения полетам на истребителях-бомбардировщиках F-35. Решение принято послеотказа Анкары разорвать соглашение с Россией на покупку зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Как передает агентство Reuters, турецкие летчики уже находящихся на территории США, завершат программу обучения на авиабазе Люк в штате Аризона, а вот нового набора не будет.

Сейчас пилотированию F-35 обучаются четыре турецких пилота. Еще два летчика из Турции работают на американской базе в качестве инструкторов. Помимо них в Аризоне находятся 20 граждан Турции, которые отвечают за эксплуатацию военных самолетов. С ними также занимаются американские специалисты.

Сайт kp.ru цитировал ранее постпреда США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон,которая заявила, что если Турция хочет получить американские многоцелевые истребители пятого поколения F-35, она должна отказаться от приобретения российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

ИСТОЧНИК KP.RU