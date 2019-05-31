2019-05-31T01:13:43+03:00
Политика

Пентагон: Покупка Турцией российских С-400 будет иметь катастрофические последствия

В Минобороны США в очередной раз заявили, что ЗРК разработаны «специально для того, чтобы сбивать такие самолеты, как F-35»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Пентагоне заявили о катастрофических последствиях покупки Турцией С-400В Пентагоне заявили о катастрофических последствиях покупки Турцией С-400Фото: REUTERS
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В Пентагоне в очередной раз заявили о «катастрофических последствиях» приобретения Турцией российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, призвав обратить внимание на эту «проблему» Евросоюз и Североатлантический альянс.

«Усиливающееся сотрудничество России с Турцией в Сирии, даже несмотря на то, что зачастую отношения остаются напряженными, должно также беспокоить Европу и, в частности, НАТО», - заявила и.о. помощника министра обороны США по делам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер во время выступления в вашингтонском Атлантическом совете.

Она подчеркнула, что «особенно заметно это проявляется» в покупке Анкарой зенитно-ракетных систем у России.

«Завершение этой сделки будет иметь катастрофические последствия не только для самой программы F-35, это также может привести к тому, что Турция не сможет взаимодействовать с союзниками по НАТО, что является ключевым аспектом для обеспечения обороны альянса», - продолжила Уилбаргер.

По ее словам, «С-400 – это российская система, разработанная специально для того, чтобы сбивать такие самолеты, как F-35», и невозможно даже вообразить, чтобы «Россия не воспользовалась такой возможностью для сбора данных», передает ТАСС.

К слову, как писал сайт kp.ru, накануне Турция в ответ на подобные опасения Пентагона пообещала Соединенным Штатам разместить американские истребители F-35 вне зоны действия российских ЗРК.

Напомним, Вашингтон давно безуспешно пытается отговорить Анкару от закупок С-400 у России. Ранее из-за того, что Анкара не согласилась отказаться от покупки российских ЗРС, Вашингтон отменил поставки оборудования для истребителей F-35 в Турцию.

Зачем Анкара дразнит Вашингтон покупкой С-400 у России.Легендарная программа Главтема сегодня снова будет в эфире Радио Комсомольская правда ! Михаил Леонтьев и Илья Савельев поговорят о том, зачем Анкара дразнит Вашингтон покупкой С-400 у России и как этот комплекс может использовать в боях в Сирии

ИСТОЧНИК KP.RU

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