2019-06-07T18:39:12+03:00
Политика

Генпрокуратура Украины возбудила дело из-за призыва снять блокаду Донбасса

В ведомстве запустили расследование по факту подготовки к финансированию терроризма
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Юрий ЛуценкоЮрий ЛуценкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело за призыв восстановить торговлю с Донбассом, которое ведомство будет рассматриваться как действия с «материальным обеспечением террористической группы» по предварительному сговору. Об этом сообщил генпрокурор незалежной Юрий Луценко в пятницу, 7 июня.

«Сегодня я лично в реестре досудебных расследований зарегистрировал резонансное дело по факту подготовки к финансированию терроризма, то есть действий, совершенных с целью финансового или материального обеспечения террористической группы, совершенных по предварительному сговору группы лиц. Это для тех, кто считает, что можно возобновить торговые отношения с террористическими организациями», - сказал генпрокурор.

Луценко сообщил, что Генпрокуратура Украины возбудила в общем три уголовных производства: из-за призыва снять экономическую блокаду Донбасса и восстановить торговые отношения с террористическими организациями, а также из-за призывов запретить украинским военнослужащим открывать ответный огонь на Донбассе.

Напомним, ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что был «обеспокоен неожиданной новостью» о возможной отмене экономической блокады Донбасса, которую предложил на трёхсторонней встречи представитель Киева в Контактной группе Леонид Кучма, который позже заверил, что нет никакой экономической блокады Донбасса, а есть только временный запрет на перемещение товаров через линию разграничения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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