2019-06-07T19:59:13+03:00
Политика

Путин передал наилучшие пожелания попавшей в больницу Симоньян

Главред RT была госпитализирована из-за угрозы выкидыша на 18 неделе беременности
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Маргарита Симоньян скоро станет мамойМаргарита Симоньян скоро станет мамойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Президент России Владимир Путин обратился к главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян, которая накануне попала в больницу из-за угрозы выкидыша. Глава государства пожелал журналистке скорейшего выздоровления и всего наилучшего.

"Мы желаем всего самого доброго Маргарите. Передайте ей самые наилучшие пожелания", — сказал Владимир Владимирович в конце пленарного заседания Петербургского международного форума, которое транслировалось на сайте kp.ru.

Маргарита Симоньян также должна была присутствовать на этом мероприятии, однако не смогла приехать из-за госпитализации.

Напомним, что 39-летнюю журналистку увезли на "скорой помощи" из редакции "Эха Москвы". Главреду RT стало плохо после того, как оппозиционная активистка Любовь Соболь набросилась с нее с вопросами. Женщина преследовала Симоньян от самого входа в здание и продолжала требовать интервью, несмотря на четкий отказ. Для находящейся на 18 неделе беременности журналистки это оказался слишком большой стресс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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