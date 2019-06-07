Путин передал наилучшие пожелания попавшей в больницу Симоньян

СЕГОДНЯ 19:59 2019-06-07T19:59:13+03:00

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Президент России Владимир Путин обратился к главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян, которая накануне попала в больницу из-за угрозы выкидыша. Глава государства пожелал журналистке скорейшего выздоровления и всего наилучшего.

"Мы желаем всего самого доброго Маргарите. Передайте ей самые наилучшие пожелания", — сказал Владимир Владимирович в конце пленарного заседания Петербургского международного форума, которое транслировалось на сайте kp.ru.

Маргарита Симоньян также должна была присутствовать на этом мероприятии, однако не смогла приехать из-за госпитализации.

Напомним, что 39-летнюю журналистку увезли на "скорой помощи" из редакции "Эха Москвы". Главреду RT стало плохо после того, как оппозиционная активистка Любовь Соболь набросилась с нее с вопросами. Женщина преследовала Симоньян от самого входа в здание и продолжала требовать интервью, несмотря на четкий отказ. Для находящейся на 18 неделе беременности журналистки это оказался слишком большой стресс.

ИСТОЧНИК KP.RU