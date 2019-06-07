Опубликовано видео с Ассанжем в британской тюрьме
Оказавшийся в британской тюрьме Белмарш основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж сбрил свою длинную белоснежную бороду и, похоже, нашел общий язык с другими заключенными. Об этом свидетельствует видео, снятое одним из сокамерников австралийского журналиста.
На кадрах Ассанж общается с другими осужденными, моет посуду и просто бродит по коридорам. Ролик датируется 7 июля 2017 года, однако, вероятнее всего, дело в сбитых настройках камеры. Телеканал RT, опубликовавший видео, уточняет, что его автор является сторонником Ассанжа, правда, знал ли сам основатель WikiLeaks о съемке, неизвестно.
Напомним, что 1 мая суд Лондона приговорил журналиста к 50 неделям заключения. За семь недель в тюрьме строго режима состояние здоровья австралийца ухудшилось, он сильно потерял в вес и был переведен в больничное отделение.
Сайт kp.ru писал о том, что США все еще надеются добиться экстрадиции Ассанжа. В его отношении уже даже подготовлены новые обвинения. Причем ключевым свидетелем стал бывший информатор ФБР Сигурдур Тордарсон.
Джулиан Ассанж в тюрьме.
ИСТОЧНИК KP.RU
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