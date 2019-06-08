2019-06-08T00:11:36+03:00
Происшествия

СК задержал восьмого фигуранта по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения
Юлия ДИВЕЕВА
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Убитый в драке в Подмосковье боец спецназа Никита БелянкинУбитый в драке в Подмосковье боец спецназа Никита БелянкинФото: СОЦСЕТИ
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Следователи задержали восьмого участника драки в Подмосковье, в которой был убит бывший военнослужащий ГРУ Никита Белянкин. Об этом сообщила официальный представитель Следственного Комитета Светлана Петренко в пятницу.

"В настоящее время с ним проводятся следственные действия, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения", - сказала она.

Ранее Красногорский суд Москвы постановил взять под стражу семерых фигурантов дела. Всего в драке могли участвовать 10 человек, передает ТАСС.

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что по обвинению в убийстве Никиты Белянкина, арестован россиянин Сергей Ходжанян. Безработный мужчина отрицает свою вину, хотя она полностью подтверждается собранными материалами уголовного дела.

Напомним, что вечером 1 июня в поселке Путилково под Красногорском погиб 24-летний боец ГРУ. Никита Белянкин вмешался в пьяную драку и получил удар ножом в сердце.

ИСТОЧНИК KP.RU

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