СК задержал восьмого фигуранта по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Следователи задержали восьмого участника драки в Подмосковье, в которой был убит бывший военнослужащий ГРУ Никита Белянкин. Об этом сообщила официальный представитель Следственного Комитета Светлана Петренко в пятницу.
"В настоящее время с ним проводятся следственные действия, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения", - сказала она.
Ранее Красногорский суд Москвы постановил взять под стражу семерых фигурантов дела. Всего в драке могли участвовать 10 человек, передает ТАСС.
Напомним, сайт kp.ru сообщал, что по обвинению в убийстве Никиты Белянкина, арестован россиянин Сергей Ходжанян. Безработный мужчина отрицает свою вину, хотя она полностью подтверждается собранными материалами уголовного дела.
Напомним, что вечером 1 июня в поселке Путилково под Красногорском погиб 24-летний боец ГРУ. Никита Белянкин вмешался в пьяную драку и получил удар ножом в сердце.
ИСТОЧНИК KP.RU