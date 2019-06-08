2019-06-08T11:58:26+03:00
Политика

Пентагон разочарован отправкой турецких военных на обучение в Россию

Наши специалисты научат коллег из Анкары обращаться с ЗРК С-400
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Российские зенитно-ракетные комплексы С-400Российские зенитно-ракетные комплексы С-400Фото: REUTERS
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В Пентагоне были весьма разочарованы решением Турции отправить своих военных специалистов в Россию для обучения работе с зенитно-ракетными комплексами С-400. Об этом сообщила заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Эллен Лорд.

"С-400 несовместим с [истребителями] F-35. Мы чётко сообщили на всех уровнях, что Турция не получит F-35, если примет поставку систем С-400", - сказала замглавы ведомства.

При этом она подчеркнула, что в Вашингтоне все еще высоко оценивают стратегическое партнерство с Анкарой, поэтому обычная деятельность по программе поставок американских истребителей будет восстановлена, стоит лишь отказаться от российских ЗРК. Если же стороны не смогут договориться, то проходящие обучение в США турецкие пилоты и инструкторы должны будут покинуть страну до конца июля, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что сделка по поставкам С-400 в Турцию уже завершена. В конце мая в Россию были направлены специалисты из Анкары. Они будут обучаться обращению с комплексами на протяжении нескольких месяцев.

Комплекс С-400 был протестирован на полигоне Капустин Яр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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