Пентагон разочарован отправкой турецких военных на обучение в Россию
В Пентагоне были весьма разочарованы решением Турции отправить своих военных специалистов в Россию для обучения работе с зенитно-ракетными комплексами С-400. Об этом сообщила заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Эллен Лорд.
"С-400 несовместим с [истребителями] F-35. Мы чётко сообщили на всех уровнях, что Турция не получит F-35, если примет поставку систем С-400", - сказала замглавы ведомства.
При этом она подчеркнула, что в Вашингтоне все еще высоко оценивают стратегическое партнерство с Анкарой, поэтому обычная деятельность по программе поставок американских истребителей будет восстановлена, стоит лишь отказаться от российских ЗРК. Если же стороны не смогут договориться, то проходящие обучение в США турецкие пилоты и инструкторы должны будут покинуть страну до конца июля, передает РИА Новости.
Сайт kp.ru писал о том, что сделка по поставкам С-400 в Турцию уже завершена. В конце мая в Россию были направлены специалисты из Анкары. Они будут обучаться обращению с комплексами на протяжении нескольких месяцев.
Комплекс С-400 был протестирован на полигоне Капустин Яр.
ИСТОЧНИК KP.RU