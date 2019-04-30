Пентагон снова опроверг заявление Варшавы о том, что США решили увеличить число своих войск в Польше

СЕГОДНЯ 01:46 2019-04-30T01:57:51+03:00

В Пентагоне завили, что дискуссия по расширению военного присутствия США в Польше еще не завершена Фото: REUTERS

Представитель американского Минобороны отметил, что Вашингтон ценит «польских союзников», но переговоры по этому вопросу продолжаются

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В Минобороны Польши поторопились с заявлением о том, что Соединенные Штаты согласились увеличить численность своих войск на территории республики. На самом деле, окончательное решение пока не приняты, и переговоры по этому вопросу продолжаются, сообщил официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон.

«Мы все еще продолжаем дискуссии с нашими польскими союзниками, которых мы ценим, и мы предоставим больше информации, когда будет достигнуто окончательное соглашение», - сказал он ТАСС, комментируя слова министра обороны Польши Мариуша Блащака.

Стоит отметить, что такое уже было. Как писал сайт kp.ru, ранее в феврале американский посол в Варшаве Джорджетт Мосбахер заявила, что Пентагон по просьбе польской стороны увеличит численность своих войск на территории страны. Мол, поляки получат «большую часть того, чего хотят». Она говорила так, будто этот вопрос уже решен, и позже в Минобороны США сказали, что её заявления преждевременны.

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ИСТОЧНИК KP.RU