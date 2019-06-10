Глава МВФ: Торговые войны между странами угрожают мировой экономике
По подсчетам Кристин Лагард, введенные США и Китаем пошлины могут к 2020 году снизить уровень мирового ВВП на 0,5%
Глава МВФ Кристин Лагард выступает на встрече министров финансов и глав Центробанков G20 в ФукуокеФото: REUTERS
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Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард убеждена, что так называемые «торговые войны» между странами являются главной угрозой для мировой экономики.
«Основная угроза связана с сохранением напряженности в торговле. По оценкам МВФ, тарифы США и Китая, в том числе введенные в прошлом году, могут снизить уровень мирового ВВП на 0,5% к 2020 году, или примерно на 455 миллиардов долларов», - говорится в ее заявлении по итогам встречи министров финансов и глав Центробанков стран «Большой двадцатки в японском Фукуоке.
ИСТОЧНИК KP.RU