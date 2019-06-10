На пакетах с наркотиками, проходящих по делу Голунова, нашли ДНК нескольких человек

СЕГОДНЯ 23:06 2019-06-10T23:06:59+03:00

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На пакетах с наркотиками, которые фигурируют в деле журналиста "Медузы" Ивана Голунова, обнаружены образцы ДНК нескольких человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"На данный момент можно сказать, что на пакетах присутствует ДНК нескольких человек. Отдельно отметим, что речь идёт о ДНК, находящихся непосредственно на упаковках с наркотиками", - отметили в ведомстве.

Экспертиза закончится во второй половине дня вторника, 11 июня. В МВД пообещали сразу же обнародовать ее результаты.

"Экспертиза ДНК, находящегося на пакетах с наркотическими веществами, имеющими отношение к расследованию уголовного дела в отношении И. Голунова, в настоящее время проводится и будет завершена завтра, во второй половине дня", - добавили в Главке.

Напомним, полицейские задержали журналиста 6 июня на Цветном бульваре. В рюкзаке и квартире Голунова нашли наркотики. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, эта статья предусматривает от 10 до 20 лет тюремного заключения. Сейчас репортер находится под домашним арестом.

Сайт kp.ru подробно писал о том, что нужно знать о журналисте и его задержании.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/714045" frameborder="0"></iframe> Арест Ивана Голунова: что нужно знать.Вся страна обсуждает арест репортёра «Медузы» Ивана Голунова. В нашем ролике всё самое главное, что нужно знать об этом деле

ИСТОЧНИК KP.RU