2019-06-10T23:52:12+03:00
Политика

МИД России призвал Зеленского не искать предлоги для саботажа в Донбассе

Новые украинские власти тоже не хотят выполнять свои обязательства по Минским соглашениям
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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МИД России: Срыв разведения сил в Донбассе говорит о нежелании Киева выполнять обязательства по минским соглашениямМИД России: Срыв разведения сил в Донбассе говорит о нежелании Киева выполнять обязательства по минским соглашениямФото: Иван ВИСЛОВ
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Министерство иностранных дел России надеется, что новые украинские власти не только на словах хотят мира в Донбассе, и будут выполнять свои обязательства по Минским соглашениям, однако срыв разведения сил и средств у Станицы Луганской свидетельствует о нежелании Киева это делать.

«Согласованное 5 июня всеми участниками контактной группы осуществление разведения сил и средств сторон в Станице Луганской, намеченное на 10 июня, вновь было сорвано Украиной из-за зафиксированного СММ ОБСЕ «подрыва» в зоне безопасности», - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что «налицо очередное проявление нежелания Киева выполнять собственные обязательства по минским договоренностям», а «призыв главы украинской делегации в Контактной группе Леонида Кучмы, поддержавшего 5 июня начало разведения в Станице Луганской, так и остался всего лишь благим пожеланием».

«Надеемся, что новые киевские власти, декларирующие настрой на скорейшее прекращение войны на Юго-Востоке, не будут, как Петр Порошенко, искать искусственные предлоги для саботажа минского процесса, а найдут в себе силы сделать реальные шаги к установлению мира в Донбассе», - подытожили в МИД.

Как писал сайт kp.ru, ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского признала, что под обстрелами ВСУ погибают мирные жители востока страны. Напомним, власти Незалежной с апреля 2014 года ведут боевые действия против ополченцев ДНР и ЛНР, заявивших о независимости от Киева после госпереворота на Украине.

КСТАТИ

Что такое Минские соглашения и почему они не выполняются

Минские соглашения были подписаны несколько лет назад – сначала 5 сентября 2014-го, а затем дополнены 12 февраля 2015-го. И, несмотря на то, что договоренности должны были быть выполнены еще до конца 2015 года, они тормозятся до сих пор (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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