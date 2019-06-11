2019-06-11T06:12:29+03:00
Политика

Обучавшихся в США турецких пилотов отстранили от полетов на F-35

Тренировки на истребителях прекращены из-за неуступчивости Турции в вопросе С-400
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Американский истребитель пятого поколения F-35Американский истребитель пятого поколения F-35Фото: REUTERS
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Тренировочные полеты турецких летчиков, которые обучались навыкам пилотирования многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 на авиабазе Люк в штате Аризона, прекращены.

Об этом агентству Reuters сообщил официальный представитель Минобороны США подполковник Майк Эндрюс. По его словам, пилоты из Турции на авиабазе Люк больше не летают.

«Мы продолжим тесно работать с нашими турецкими союзниками по прекращению их участия в программах, связанных с F-35, если политика Турции не изменится», - добавил представитель Пентагона.

Напомним, как писал сайт kp.ru, после очередного отказа Анкары разорвать соглашение с Россией на покупку зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 Соединенные Штаты объявили, что нового набора турецких военных летчиков для обучения полетам на F-35 не будет. Правда, обещали доучить тех, кто уже находится в Аризоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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