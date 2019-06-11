2019-06-11T14:09:11+03:00
Политика

Филарет отказался признавать томос об автокефалии "новой" церкви

Патриарх пожаловался на то, что раскольников лишь перевели "из одной зависимости в другую"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бывший глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) ФиларетБывший глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) ФиларетФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бывший глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), патриарх так называемой "новой" Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет отказался признавать томос о ее автокефалии. Священнослужитель пожаловался на то, что не был ознакомлен с содержанием документа до его принятия.

"Если бы мы знали содержание, то 15 декабря не голосовали бы за автокефалию. Потому что нам не нужно переходить из одной зависимости в другую", — цитирует патриарха "Громадское ТВ".

Напомним, что в конце мая "новая" церковь признала незаконными все указы УПЦ КП за последние полгода, поскольку эта структура фактически перестала существовать после Объединительного собора.

Филарета же обвинили в расколе "единой" украинской церкви, а Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что никогда не считал его патриархом, передает сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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