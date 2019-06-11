Болтон: третий саммит Трампа с Ким Чен Ыном «вполне возможен»

СЕГОДНЯ 17:12 2019-06-11T17:12:31+03:00

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Третья встреча американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына «вполне возможна» и Вашингтон будет готов к организации саммита, когда будет готов Пхеньян. Соответствующие заявление сделал помощник главы США по национальной безопасности Джон Болтон в ходе выступления на форуме, организованном газетой The Wall Street Journal, во вторник, 11 июня.

«США будут готовы, когда КНДР будет готова», — сказал Болтон, отметив, что Ким Чен Ын «держит ключ» к проведению следующих переговоров американского и северокорейского лидеров.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, госсекретарь США Майкл Помпео заявлял, что не известно будет ли организована третий саммит Трампа и Ким Чен Ына летом этого года, поскольку необходимы гарантии «существенного прогресса» в переговорах.

Напомним, второй в истории саммит США-КНДР состоялся 27 февраля, но на второй день Трамп сообщил о досрочном завершившемся переговоров в Ханое и заявил, что Вашингтон пока не будет подписывать соглашение с Северной Кореей.

ИСТОЧНИК KP.RU