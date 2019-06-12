Новая работа Бэнкси появилась в лондонском аэропорту Хитроу

СЕГОДНЯ 02:54 2019-06-12T03:19:33+03:00

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В лондонском аэропорту Хитроу появилась новая работа таинственного уличного художника, известного под именем Бэнкси. В этот раз называющий себя «городским партизаном» граффитист изобразил на двери с надписью «Не пускать» (Keep out) крысу, разбивающую молотком нарисованный замок.

Художник сам сообщил о том, что оставил своеобразный след в аэропорту Лондона, на своей странице в Instagram, опубликовал снимок свежей работы. Запертая дверь, которую Бэнкси выбрал в качестве полотна, расположена рядом с таможенным контролем.

banksy . Archway salvaged from Heathrow Airport.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в мае Бэнкси выставил свою работу «Венеция в масле» (Venice in Oil) на одной из площадей города во время Венецианской биеннале современного искусства. Он на нескольких холстах изобразил большой круизный лайнер, с трудом помещающийся в канале – так художник высказался против загрязнения окружающей среды.

Художник-хулиган Бэнкси без приглашения поучаствовал в Венецианской биенналеФото: REUTERS

К слову, попытки установить личность одного из самых ярких представителей современного стрит-арта пока успехом не увенчались.

Картина Бэнкси самоуничтожилась после продажи на аукционе за $1,1 млн.В нижней части рамы, в которую помещен шедевр, оказалось устройство для измельчения бумаги

ИСТОЧНИК KP.RU