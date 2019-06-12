Синдзо Абэ вылетел в Тегеран, где встретится с Роухани и Али Хаменеи
Премьер-министр Японии Абэ Синдзо ранним утром в среду, 12 июня, вылетел в Тегеран, где намерен провести переговоры с президентом Ирана Хасаном Рухани и духовным лидером исламской республики аятоллой Али Хаменеи. Об этом на пресс-конференции объявил генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.
«В ходе поездки запланированы встречи с президентом Рухани и верховным лидером Али Хаменеи. Это первый визит премьера Японии в Иран более чем за 40 лет», - отметил он.
В последний раз глава правительства страны Восходящего Солнца побывал в Иране в 1978 году. Ёсихидэ Суга также напомнил, что в этом году исполняется 90 лет, как Токио и Тегеран установили дипломатические отношения.
Сам же Синдзо Абэ перед вылетом заявил журналистам, что в ходе нынешнего визита собирается приложить усилия для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, а также «откровенно обменяться мнениями» с Роухани и аятоллой Али Хаменеи по поводу снижения напряженности в регионе.
«Напряженность в ближневосточном регионе вызывает обеспокоенность. С учетом внимания международного сообщества к этому региону, я хотел бы сыграть как можно более важную роль в установлении там мира и стабильности», - приводит его слова ТАСС.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 8 мая, ровно через год после того, как Соединенные Штаты вышли из Соглашения по иранской ядерной программе, Тегеран объявил, что прекращает выполнять некоторые пункты СВПД и может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В тот же день Дональд Трамп подписал указ о введении новых антииранских санкций.
ИСТОЧНИК KP.RU