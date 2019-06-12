Украинские военные вплотную подошли к Донецку

СЕГОДНЯ 19:50 2019-06-12T19:50:14+03:00

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Вооруженные силы Украины закрепились в поселке Марьинка. Это всего в 100-200 метрах от Донецка. К населенному пункту вышли военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила.

"Разведчики бригады зашли в так называемую «серую зону» для того чтобы улучшить свое тактическое положение — отодвинуть свою глубину от местного населения. Этот план разрабатывался командованием бригады и вышестоящим командованием. Спланировали, разработали все до деталей и выполнили", - приводит слова офицера 24-ой бригaды ВСУ Нaзaра Ильницкого "Армия FM".

Со слов офицера, передислокация обеспечила "большую безопасность для населения".. К тому же, это улучшает положение самих войск. С Марьинки "лучше наблюдать за противником и контролировать его действия".

Заметим, события происходят всего через неделю после первых "конструктивных переговоров" по Донбассу. Представитель Киева на переговорах Леонид Кучма, тогда сказал, что все стороны хотели найти решение проблемы, а потому тон дискуссии был "совсем иным".

ИСТОЧНИК KP.RU