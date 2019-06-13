2019-06-13T07:36:56+03:00
Политика

Путин надеется на создание стабильных условий экономического сотрудничества

Решения для формирования такой среды могут быть приняты на саммите G20 в Осаке
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин надеется на то, что страны-члены "Большой двадцатки" смогут найти решения для создания стабильных условий экономического сотрудничества. Такое заявление было сделано накануне саммита G20 в Осаке.

"Мы со всеми нашими партнерами, включая и американских партнеров, Соединенные Штаты, надеюсь, в рамках предстоящей "двадцатки" сможем выйти на какие-то решения, которые будут конструктивными, будут создавать необходимые стабильные условия для сотрудничества в сфере экономики", - сказал глава государства.

При этом он еще раз выразил надежду на то, что здравый смысл в итоге восторжествует, передает телеканал "Мир".

Сайт kp.ru писал о том, что на полях японского саммита может состояться встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Конкретных договоренностей пока нет, но если общение и произойдет, то, скорее всего, будет организовано "на ногах".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин: ШОС стала серьезной и многоплановой организацией
Путин заверил, что Россия продолжит поддерживать Додона
Путин надеется, что Зеленский быстро адаптируется в качестве президента
Депутат Рады назвал Зеленского настоящей катастрофой
США разместят в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников
Погода в Москве на 13 июня 2019 года: в столицу пришла прохлада
В США решили изменить написание Киева в международной базе
Чубайс предложил новый налог
Банки нашли новую причину для блокировки счетов клиентов
Россияне назвали любимые мультфильмы
Эрдоган назвал завершенным делом покупку Турцией С-400
Пушков прокомментировал заявление Климкина о России и ПАСЕ
В Венесуэле в обращение вошли банкноты номиналом 50 тысяч боливаров
Глава НАТО приветствовал решение США увеличить военное присутствие в Польше
Суд в Турции не снял арест с судна, на котором работали российские моряки
Путин надеется на восстановление отношений с Украиной
Осужденная в Кувейте россиянка вышла на свободу под залог
Украинская группа "1+1 Медиа" считает запрет сериала "Сваты" политически мотивированным
Синоптики пообещали похолодание в столичном регионе до одного градуса
Более 5 млн человек участвовали в мероприятиях ко Дню России
Трамп: Польша купит у США 2 млрд кубометров СПГ за $8 млрд
Певица Вика Цыганова собирается баллотироваться в Госдуму
Новую российскую ракету в Германии назвали "оружием конца света"
Американский президент сообщил о закупке партии истребителей F-35 Польшей
Трамп рассматривает возможность санкций против участников проекта "Северный поток-2"