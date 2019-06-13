Путин надеется на создание стабильных условий экономического сотрудничества

СЕГОДНЯ 07:36 2019-06-13T07:36:56+03:00

Решения для формирования такой среды могут быть приняты на саммите G20 в Осаке

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Президент России Владимир Путин надеется на то, что страны-члены "Большой двадцатки" смогут найти решения для создания стабильных условий экономического сотрудничества. Такое заявление было сделано накануне саммита G20 в Осаке.

"Мы со всеми нашими партнерами, включая и американских партнеров, Соединенные Штаты, надеюсь, в рамках предстоящей "двадцатки" сможем выйти на какие-то решения, которые будут конструктивными, будут создавать необходимые стабильные условия для сотрудничества в сфере экономики", - сказал глава государства.

При этом он еще раз выразил надежду на то, что здравый смысл в итоге восторжествует, передает телеканал "Мир".

Сайт kp.ru писал о том, что на полях японского саммита может состояться встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Конкретных договоренностей пока нет, но если общение и произойдет, то, скорее всего, будет организовано "на ногах".

ИСТОЧНИК KP.RU