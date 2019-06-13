Путин надеется, что Зеленский быстро адаптируется в качестве президента

СЕГОДНЯ 07:48 2019-06-13T07:48:54+03:00

Российский глава пока не готов давать оценку деятельности украинского коллеги, ведь он только недавно занял этот пост

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Президент России Владимир Путин надеется на то, что его новый украинский коллега Владимир Зеленский быстро адаптируется в качестве главы государства и начнет демонстрировать свои умения.

"Я по себе знаю: для того, чтобы даже понять задачи, которые перед ним стоят, потребуется немало времени. Надеюсь, что эта адаптация к новому качеству пройдет достаточно быстро", - сказал Владимир Владимирович.

Он подчеркнул, что именно из-за неопытности Зеленского пока не давал никакой оценки его деятельности в роли президента, однако в будущем, уверен Путин, Россия и Украина смогут восстановить отношения.

"Не может так быть между частями одного и того же народа или, по-другому, между двумя братскими народами. Как бы ни складывались наши отношения с политическими элитами прошлого...", - сказал глава государства в интервью телекомпании "Мир".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Путин оценил актерские навыки Зеленского, в частности, талант перевоплощения, но не стал комментировать его умение решать государственные дела.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/713687" frameborder="0"></iframe> "Он называет нас врагами", – Путин о том, почему не поздравил Зеленского.Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, почему он не поздравил нового президента Украины Владимира Зеленского с победой на выборах - он рассказал об этом в пятницу в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019).

ИСТОЧНИК KP.RU