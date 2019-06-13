Путин надеется, что Зеленский быстро адаптируется в качестве президента
Президент России Владимир Путин надеется на то, что его новый украинский коллега Владимир Зеленский быстро адаптируется в качестве главы государства и начнет демонстрировать свои умения.
"Я по себе знаю: для того, чтобы даже понять задачи, которые перед ним стоят, потребуется немало времени. Надеюсь, что эта адаптация к новому качеству пройдет достаточно быстро", - сказал Владимир Владимирович.
Он подчеркнул, что именно из-за неопытности Зеленского пока не давал никакой оценки его деятельности в роли президента, однако в будущем, уверен Путин, Россия и Украина смогут восстановить отношения.
"Не может так быть между частями одного и того же народа или, по-другому, между двумя братскими народами. Как бы ни складывались наши отношения с политическими элитами прошлого...", - сказал глава государства в интервью телекомпании "Мир".
Сайт kp.ru писал о том, что ранее Путин оценил актерские навыки Зеленского, в частности, талант перевоплощения, но не стал комментировать его умение решать государственные дела.
"Он называет нас врагами", – Путин о том, почему не поздравил Зеленского.Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, почему он не поздравил нового президента Украины Владимира Зеленского с победой на выборах - он рассказал об этом в пятницу в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019).
ИСТОЧНИК KP.RU
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