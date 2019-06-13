Додон призвал силовиков публично поддержать новое правительство

СЕГОДНЯ 12:16 2019-06-13T12:16:34+03:00

Президент Молдавии пообещал, что республика больше не будет такой, как раньше

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Президент Молдавии Игорь Додон призвал государственных служащих, военных и сотрудников силовых ведомств оказать публичную поддержку новому правительству республики и пообещал, что никто не будет наказан за это.

"Вы можете стать основным элементом, который запустит процесс мирной передачи власти, вы можете уберечь страну от дестабилизации", - написал глава государства у себя на странице в Facebook.

Здесь же он привел данные соцопросов, согласно которым большинство граждан Молдавии и около 80% госслужащих выступают на стороне новой власти, но их руководители "боятся репрессий" со стороны Демократической партии. Додон рекомендовал главам ведомств, прокуратуры и Конституционного суда оставить свои посты, пока не поздно, чтобы не становиться участниками "узурпации власти".

"Трехлетнее разрушительное управление нашей страной демократами подошло к концу! Республика Молдова больше не будет такой, какой она была до 8 июня 2019 года", - говорится в посте в социальных сетях.

Сайт kp.ru писал о том, что российский президент Владимир Путин ранее выступил в поддержку Игоря Додона и также назвал узурпаторами тех политиков, которые захватили власть в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU