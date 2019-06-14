В Совфеде предположили, что США пытается спровоцировать Иран на агрессию

СЕГОДНЯ 12:39 2019-06-14T12:39:17+03:00

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В Совете Федерации уверены, что США своими действиями пытаются спровоцировать Иран на агрессивные действия. Ситуация, которая развернулась вокруг танкеров в Оманском заливе напоминает югославский сценарий, уверен член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

- Ирану война не нужна, но Трамп нуждается в победоносной войне. Все президенты через это проходили, - говорит сенатор.

Он напомнил, что ранее США организовывали провокации в Сирии, использовали это для военной агрессии в Дамаске, а 20 лет назад подобное было в Югославии.

- Информационные атаки США могут привести к конфликту, иранцы просто не выдержат. Это крайне опасная, небрежная и необдуманная игра. История, замешанная на фейках, может привести к реальной, большой беде, - комментирует ФАН Клинцевич.

Ранее в Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера. Вскоре США было опубликовано видео случившегося, где показывались «доказательства» вины Тегерана. На ролике видно, как катер с людьми на борту приближается к танкеру, а затем отплывает от него, после происходит взрыв.

Совбез ООН принял решение провести заседание и обсудить произошедшее в заливе. США вовсе решили не ждать и направили к месту происшествия ракетный эсминец.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/714559" frameborder="0"></iframe> Пожар на танкере Front Altair в Оманском заливе с борта вертолета.

ИСТОЧНИК KP.RU