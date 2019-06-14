2019-06-14T14:45:17+03:00
В мире

Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа начнутся в феврале 2020 года

Защита основателя Wikileaks согласилась с датами, назначенными судом Великобритании [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа начнутся в феврале 2020 годаСлушания по делу об экстрадиции Ассанжа начнутся в феврале 2020 годаФото: REUTERS
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Слушания по запросу США об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа продлятся пять дней и начнутся после 24 февраля 2020 года. Соответствующие решение принял суд Великобритании в пятницу, 14 июня,

Ассанж участвовал в третьих по счету слушаниях по видеосвязи из британской тюрьмы Белмарш. Журналист пообещал, что лично появится на следующих слушаниях, назначенных на 21 октября.

Адвокаты основателя Wikileaks согласились с датами. Защита Ассанжа также сообщила, что будет подавать прошение об освобождении журналиста под залог.

Напомним, ранее Вестминстерский магистратский суд Лондона принял решение перенести слушание по запросу Вашингтона об экстрадиции Ассанжа на 12 июня. США перенес слушания в связи с ухудшением состояния здоровья основателя сайта WikiLeaks.

Напомним, ранее американский Минюст заочно выдвинул против основателя сайта WikiLeaks обвинения еще по 17 пунктам. Если журналист будет признан виновным по всем эпизодам «преступной деятельности», ему грозит до 175 лет тюрьмы.

Джулиан Ассанж в тюрьме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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