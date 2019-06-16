Тереза Мэй после отставки займется мужем, кулинарией и крикетом
Политик рассказала, на что потратит свое время
Тереза Мэй.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала, чем займется после отставки. Так политик ответила на вопрос подростка в эфире телеканала Sky News.
"Я буду гулять со своим мужем, мне хотелось бы почаще готовить, и еще я смогу выделить больше времени для того, чтобы смотреть крикет», — сказала Мэй.
Напомним, Мэй оставила пост после долгих споров с парламентом Великобритании касательно соглашения о выходе страны из ЕС. Такое решение политик приняла после консультации со своими сопартийцами. В прощальной речи политик сообщила, что "сделала все, что могла".
ИСТОЧНИК KP.RU