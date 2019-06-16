2019-06-16T20:23:54+03:00
В мире

Тереза Мэй после отставки займется мужем, кулинарией и крикетом

Политик рассказала, на что потратит свое время
Артур ГАРЬКЕ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Тереза Мэй.Тереза Мэй.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала, чем займется после отставки. Так политик ответила на вопрос подростка в эфире телеканала Sky News.

"Я буду гулять со своим мужем, мне хотелось бы почаще готовить, и еще я смогу выделить больше времени для того, чтобы смотреть крикет», — сказала Мэй.

Напомним, Мэй оставила пост после долгих споров с парламентом Великобритании касательно соглашения о выходе страны из ЕС. Такое решение политик приняла после консультации со своими сопартийцами. В прощальной речи политик сообщила, что "сделала все, что могла".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Самолет с неисправностью сел в "Шереметьево"
В Израиле поселок назовут в честь американского президента
Полиция Германии нашла подозреваемого в убийстве политика по ДНК
Глава турецкого МИДа заявил, что Анкара не принимает требования США в вопросе С-400
Россияне задали Путину 600 тысяч вопросов
Госсекретарь США заявил, что Америка рассматривает все варианты противодействия Ирану
Секретарь Совбеза России: Заявления о вмешательстве в выборы в ЕП - абсурд
На трассе возле "Домодедово" полыхнул автобус
Два советских танка сошлись в бою в Ливии: видео
Советник президента США заявил, что Венесуэла заключила с Россией оборонный контракт
Глава Гонконга извинилась за вызвавший протесты законопроект
Актер Андрей Соколов метит в кресло депутата Мосгордумы
Помпео отказался оправдываться за кибератаки США против РФ