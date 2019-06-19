Кудрин назвал бедность сверхострой проблемой России

СЕГОДНЯ 01:30 2019-06-19T01:31:50+03:00

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Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в своем Twitter высказался о поправках в бюджет 2019 года. Их накануне, 18 июня, обсуждали в Государственной думе. Изменения в документе чиновник назвал "техническими", но обратил внимание на бедность.

" Уточнён прогноз: например, планировалось вывести 2,5% граждан из бедности, а теперь - около 1%. Это реалистичнее, но тема стала сверхострой. Даже такие поправки как 78 млрд на транспорт или 51 млрд на ЖКХ не приводят к корректировкам целей. Деньги «живут» своей жизнью, показатели своей. На лекарства дают еще 5,3 млрд руб., но цель по снижению смертности не меняют. Задача связать деньги и показатели так и не решена", - написал Кудрин в социальной сети.

Отметим, несколько дней назад Кудрин заявил, что если уровень жизни в России будет ухудшаться, то не исключена возможность «социального взрыва» в стране. По его словам, около 70% «наших бедных граждан проживает в семьях, в основном, это дети».

ИСТОЧНИК KP.RU