2019-06-19T05:22:02+03:00
Политика

"Я все время был связан": Бари Алибасов рассказал о пережитом в больнице

Продюсер дал первое интервью после отравления "Кротом"
Артур ГАРЬКЕ
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Бари Каримович рассказал о пережитом в Склифе.Бари Каримович рассказал о пережитом в Склифе.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Почти две недели провел в палате Бари Алибасов. На больничную койку продюсера уложила случайность: артист спутал средство для очистки труб "Крот" с соком. В результате сильнейшие ожоги желудка. Это время будет, пожалуй, самым ужасным воспоминанием даже для человека, который уже устраивал репетицию своих похорон.

Бари Каримович ходит без посторонней помощи. Общается с женой и повидался с заметно побагатевшим котом Чучей. Силы позволили продюсеру ответить на вопросы журналистов. В небольшом интервью он рассказал о пережитом.

"В этой коме я и был. Они гнали быков и не давали мне повернуться. Я все время был связан. Руки связаны, ноги связаны, все болит", - сказал Алибасов.

Этот небольшой отрывок преддверие программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым. Она выйдет в среду, 19 июня.

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Спустя почти две недели после отравления жидкостью для прочистки труб Бари Алибасов выписался из больницы. Что только продюсеру не предрекали — и месяц в реанимации, и тяжелую инвалидность (и даже «хоронили» несколько раз), а он в очередной раз доказал, что живее всех живых. Сегодня артиста отправили на амбулаторное лечение (подробности).

Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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